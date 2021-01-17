اليمن.. اكتشاف مقبرة تاريخية عمرها 2500 عام (صورة)

أعلن رياض باكرموم مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعن عمرها 2500 عام.

وقال باكرموم: "تلقت الهيئة بلاغا بظهور مغارات أثناء عملية شق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية بمديرية دوعن".

وأضاف: "نفذنا نزولا ميدانيا برفقة مدير عام الهيئة بوادي حضرموت حسين العيدروس لمعاينة الموقع وكشفنا بشكل أولي عن وجود مقابر عمرها 2500 عام، تعود لمملكة حضرموت القديمة".

وكالة "ٍسبأ"

وثمن باكرموم تعاون السلطة المحلية بمديرية دوعن وأهالي المنطقة، حينما دعتهم الهيئة لإيقاف العمل بالجبل بما يسهم في الحفاظ على تلك الآثار.

المصدر: "سبأ"