نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق: لا انتخابات مبكرة في يونيو

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن محاولات تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو، لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هو إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".

ما تمخّض عن الإجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر اعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل، وكذلك تريد بعض الكتل أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً. — بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) January 17, 2021

وأضاف، أن "بعض الكتل السياسية تريد أن يكون الموعد قريبا من أجواء شهر محرم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيعلن عن الموعد قريبا".

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وقبل أيام كشف عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع الرئاسات الأخير حول الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في يونيو المقبل.

المصدر: RT