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نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق: لا انتخابات مبكرة في يونيو

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نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق: لا انتخابات مبكرة في يونيو
بغداد
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كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن محاولات تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو، لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هو إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".

وأضاف، أن "بعض الكتل السياسية تريد أن يكون الموعد قريبا من أجواء شهر محرم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيعلن عن الموعد قريبا".

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وقبل أيام كشف عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع الرئاسات الأخير حول الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في يونيو المقبل.

 

المصدر: RT

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