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اشتية يعد بتذليل كافة العقبات لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

أخبار العالم العربي

اشتية يعد بتذليل كافة العقبات لإنجاح الانتخابات الفلسطينية
Reuters
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح إجراء الانتخابات، لافتا إلى أنه تم إعطاء لجنة الانتخابات كامل الصلاحيات لإنجاز هذا الأمر‪.

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مرسوم رئاسي فلسطيني بإطلاق الانتخابات

يأتي ذلك، عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة الماضي مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، في حين تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

من جهته، أمل حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بمشاركة واسعة للشباب الفلسطيني في الانتخابات، التي ستضع مجددا "العملية الديمقراطية" التي "توقفت في فلسطين منذ 15 عاما" على السكة، وفق تعبيره.

وكانت حركة "حماس" رحبت بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مؤكدة حرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

المصدر: معا

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