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محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

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