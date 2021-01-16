محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك،كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/CEYpQm0KSZ#واسpic.twitter.com/mRZjYo721q