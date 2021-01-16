محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية
Reuters
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 16, 2021
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك،كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/CEYpQm0KSZ#واسpic.twitter.com/mRZjYo721q
المصدر: "واس"