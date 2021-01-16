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الكاظمي: العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد

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الكاظمي: العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد
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قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت إن العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.

وأضاف خلال تصريحات صحفية نقلها مكتبه الإعلامي: "نريد أن نبني البلد ونوجه شبابنا على أساس ثقافة الحياة والأمل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت".

وخاطب مجموعة من جرحى القوات الأمنية قائلا: "جميع حقوقكم ستلبى بعد تذليل العقبات وسنشكل فريق عمل لمتابعة حقوقكم وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة ما سيتم إنجازه".

 

المصدر: RT

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