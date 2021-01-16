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الكويت.. ضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى البلاد

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الكويت.. ضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى البلاد
AFP
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ضبطت أجهزة الأمن الكويتية 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى البلاد ووصلوا إلى أحد الموانئ جنوبي العاصمة حسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "الراي" اليوم السبت، إن عددا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم قارب ترجل منه إيرانيون في ميناء عبد الله في منطقة الأحمدي، قبل أن يعود إلى إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تسمه إن المواطنين الكويتيين تمكنوا من الإمساك بـ5 من المتسللين، قبل إبلاغ السلطات.

وفق المصدر، تمكنت قوة من خفر السواحل بمساندة من الأمن العام من رصد باقي المتسللين والإمساك بهم بين الشاليهات في الميناء، وتبين أنهم من الجنسية الإيرانية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية، إن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكانا للاختفاء قبل أن يتم ضبطهم.

وقد تم إحالة المضبوطين إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: "الرأي" + "قبس"

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