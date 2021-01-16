 
مباشر

لبنان.. انفجار ثان لخزان وقود على الحدود اللبنانية السورية

أخبار العالم العربي

لبنان.. انفجار ثان لخزان وقود على الحدود اللبنانية السورية
Reuters HANNAH MCKAY
علم لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkfu

شهدت مدينة القصر اللبنانية، الواقعة على الحدود السورية، مساء أمس الجمعة، انفجارا لخزان وقود، أسفر عن خسائر مادية فقط.

إقرأ المزيد
مصادر إعلامية: انفجار ضخم في خزانات وقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية
مصادر إعلامية: انفجار ضخم في خزانات وقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار وقع نتيجة حريق في محطة للبنزين، ولم توضح أسبابه.

وذكرت قناة الـ"LBCI" أن انفجارا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في نفس البلدة، منذ نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين، في حين أصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن "انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا