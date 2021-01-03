مصادر إعلامية: انفجار ضخم في خزانات وقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية

أفادت مصادر إعلامية لبنانية وسورية مساء يوم الأحد، بأن انفجارا ضخما وقع في خزانات الوقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت قناة الـ"LBCI" أن انفجارا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الإنفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، 7 منهم نقلوا إلى المستشفى و3 تمت معالجتهم في المكان.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية.

وأكد أن المخزن بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات اللبنانية.

#عاجل انفجار خزّانات محروقات في منطقة #القصر على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة لأسباب مجهولة. #عاجل الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق #بيروت و المتن و الشوف و كسروان و صيدا و صور و جزين. #لبنانpic.twitter.com/DAyKIezqHm — Tarek Abou Zeinab طارق الخطاب أبوزينب (@tareklebanon1) January 3, 2021

المصدر: وسائل إعلام