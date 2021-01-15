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السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 9 أشهر

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السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 9 أشهر
Reuters
مستشفيات السعودية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 181 حالة إضافية ووفاة 3 حالات، في أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو 9 أشهر.

ووفقا لبيانات الوزارة فقد "بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و310 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة".

وأضافت: "بلغ إجمالي حالات التعافي 356382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6313 حالة وفاة".

وأكدت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في السعودية وصلت إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

المصدر: وزارة الصحة السعودية + "عكاظ"

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