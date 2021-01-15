السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 9 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 181 حالة إضافية ووفاة 3 حالات، في أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو 9 أشهر.

ووفقا لبيانات الوزارة فقد "بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و310 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة".

وأضافت: "بلغ إجمالي حالات التعافي 356382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6313 حالة وفاة".

وأكدت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في السعودية وصلت إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (173) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (181) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (356,382) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/oTRmKeS4Jc — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 15, 2021

المصدر: وزارة الصحة السعودية + "عكاظ"