السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع تدريجي مستمر لهذا المؤشر لليوم الخامس على التولي.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 175 حالة، ليصل المجموع الكلي لعد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 364271، بينها 1954 حالة نشطة و307 حالات حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وفي 12 يناير 147، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6304 متوفين.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا بعد أن انخفض بشكل كبير سابقا، وبلغ يوم 8 يناير 4 حالات، وفي 9 يناير كذلك 4، بينما تم في 10 يناير تسجيل 5 متوفين، وفي 11 يناير 4، وفي 12 يناير 5.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 356013 شخصا، بعد تسجيل 156 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT