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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل إلى سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل إلى سوريا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن الجيش الأردني أن "المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، "إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: بترا

 

 

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