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الإمارات.. معمر في الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات.. معمر في الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا
صحيفة "البيان"
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تلقى المعمر الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري البالغ 97 عاما لقاح كورونا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعليقا على ذلك قال ابنه: "والدي قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة إمارة أبو ظبي".

وأضاف:"قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء الفحص اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على التطعيم".

وتابع: "من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار السن من مواطنين ومقيمين على أخذ التطعيم لحمايتهم، وأنصحهم أيضا بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".

المصدر: صحيفة "البيان"

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