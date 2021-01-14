الإمارات.. معمر في الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا

تلقى المعمر الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري البالغ 97 عاما لقاح كورونا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعليقا على ذلك قال ابنه: "والدي قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة إمارة أبو ظبي".

وأضاف:"قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء الفحص اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على التطعيم".

وتابع: "من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار السن من مواطنين ومقيمين على أخذ التطعيم لحمايتهم، وأنصحهم أيضا بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".

المصدر: صحيفة "البيان"