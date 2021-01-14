المالية المصرية تخصص أموالا لشراء لقاحات كورونا لـ100 مليون مواطن

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن المخصصات المالية التي تمنحها الحكومة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا وقال إن المخصصات المالية لوزارة الصحة مفتوحة.

وأضاف: "المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية".

وقال: "تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا".

وتابع: "ننتظر الحسابات بالكامل كوننا نرغب بشراء لقاحات لـ100 مليون مواطن مصري".

وأعلنت سفارة روسيا في مصر اليوم أن "موسكو مستعدة لتزويد القاهرة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه لمصر".

ناصر حاتم

المصدر: RT