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روسيا تعلن استعدادها لتزويد مصر بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا

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روسيا تعلن استعدادها لتزويد مصر بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا
Sputnik
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أعلنت سفارة روسيا في مصر أن موسكو مستعدة لتزويد مصر بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه للقاهرة.

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وقالت السفارة عبر موقعها على "تويتر" إن روسيا منفتحة على التعاون الفوري مع مصر  وتسليمها كميات كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الشهر الجاري في حال الاستكمال السريع لإجراءات التسجيل.

وأشارت السفارة إلى أن روسيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

وأشار دبلوماسيون روس إلى أن "هذا لن يسمح فقط بتوسيع حملة التطعيم، بل سيساعد أيضا في تطوير إمكانات التجارة الخارجية والاقتصادية لأصدقائنا المصريين".

وأضافوا: "اتضح من التجارب السريرية والتطعيم الجماعي بهذا اللقاح في روسيا ودول أخرى، أن "سبوتنيك V" هو واحد من ثلاثة لقاحات بفاعلية تزيد عن 90 في المئة في العالم".

وقالوا "لا يتطلب هذا اللقاح لتخزينه ونقله معدات خاصة باهظة الثمن، حيث يمكن تخزينه ونقله في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية، مما يسهل توصيله حتى إلى المناطق النائية في العالم".

المصدر: RT

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