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الصحة المصرية: قد نبدأ قريبا اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: قد نبدأ قريبا اختبارات لقاح
Sputnik Владимир Песня
جرعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.
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قالت وزارة الصحة المصرية إن الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا قد تبدأ قريبا في مصر.

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وقال مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، محمد حساني، في حديث لموقع "أخبار اليوم"، مساء أمس الأربعاء: "قامت اللجنة العلمية برفع تقريرها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي) بشأن أولويات مصر في الحصول على اللقاحات، بالاعتماد على لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينية التي تعتمد على الفيروسات المعطلة، ثم لقاح أسترازينكا أكسفورد الذي يعتمد على الفيروسات المضعفة كخيار ثان".

وتابع: "بدأنا التعاقد على لقاح سينوفارم الصيني، الذي أجريت تجاربه في مصر، واستقبلنا أولى شحناته بواقع 50 ألف جرعة وخلال الفترة المقبلة سنستقبل شحنات أخرى، وبعدها التعاقد مع الاتحاد الدولي للقاحات لتوفير 20% من احتياجاتنا من لقاح أسترازينكا من خلال اتفاقية كوفاكس".

وأفاد حساني: "أصبح لدينا الآن لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينكا، بالإضافة إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي تقدم بملف الأبحاث الإكلينيكية لوزارة الصحة ومن المفترض أن يبدؤوا قريبا الدراسات الإكلينيكية في مصر".

وسبق أن قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في كل من مصر والجزائر.

وأبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في 30 سبتمبر الماضي، اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد مصر بـ25 مليون جرعة من "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

المصدر: "أخبار اليوم" المصرية + وكالات 

 

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