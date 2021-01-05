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مصر.. تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

مصر.. تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل بلقاح كورونا الأسبوع المقبل
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
فريق طبي مصري
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أعلنت مستشارة وزيرة الصحة المصرية نهى عاصم أن الوزارة ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات العزل والحميات، الأسبوع المقبل.

وفي تصريح لها، قالت عاصم: "مصر منحت لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" الترخيص المعجل".

وأشارت إلى منح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا، ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على التطعيم، لافتة إلى أن الإعلان عن المراكز المخصصة لتلقي اللقاح بالتفصيل أصبح قريبا.

وأضافت: نعمل بالتوازي مع شركات أخرى كـ"سينوفاك" و"أسترازينيكا" و"فايزر" وبرنامج "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.

 

ناصر حاتم 

المصدر: RT

 

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