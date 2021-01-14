الملك الأردني وولي العهد والأمير الحسن بن طلال يتلقون لقاح فيروس كورونا

تلقى الملك الأردني عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللقاح المخصص ضد كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

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وبدأ أمس الأربعاء، في الأردن العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر بيونتيك" الأمريكي الألماني، إلى الأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يتلقون اللقاح المخصص ضد فيروس كورونا، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي #الأردنpic.twitter.com/OvVJENvy8l — RHC (@RHCJO) January 14, 2021

وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قد أوضح في وقت سابق، أن البرنامج الوطني للتطعيم يراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا لهذا الفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

المصدر:RT