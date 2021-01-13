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بالصور.. أول أردني يتلقى لقاح فيروس كورونا

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بالصور.. أول أردني يتلقى لقاح فيروس كورونا
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داوود حنانيا
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تلقى مدير الخدمات الطبية الأردني الأسبق، الدكتور داوود حنانيا، لقاح فيروس كورونا، ضمن حملة التطعيم التي بدأت في المملكة صباح اليوم الأربعاء.

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بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن
بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن

وقال حنانيا، طبيب القلب المتقاعد، في تصريحات عقب تلقيه التطعيم، إنه تابع تفاصيل اللقاحات مع أرقى المؤسسات البحثية في العالم.

وأوضح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، أن اللقاحات التي وصلت إلى المملكة، حصلت على موافقات المؤسسات العالمية والأردنية وأثبتت أمانها.

وبدأ صباح اليوم في الأردن العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر بيونتيك" الأمريكي الألماني، إلى الأردن.

بالصور.. أول أردني يتلقى لقاح فيروس كورونا
بالصور.. أول أردني يتلقى لقاح فيروس كورونا
بالصور.. أول أردني يتلقى لقاح فيروس كورونا

المصدر: RT

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