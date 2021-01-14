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سوريا تعلق على الاتهامات الأمريكية لإيران بدعم "القاعدة"

أخبار العالم العربي

سوريا تعلق على الاتهامات الأمريكية لإيران بدعم
Reuters MARKO DJURICA
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عبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن استهجان دمشق الشديد لاتهامات الإدارة الأمريكية لطهران بشأن الدعم الإيراني المزعوم لتنظيم "القاعدة".

واعتبر المصدر أن هذه "الادعاءات الكاذبة تأتي في سياق الحملة الهستيرية الأمريكية ضد إيران".

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وأضاف: "الافتراءات الأمريكية ما هي إلا محاولة بائسة  لرفع التهمة عن الادارة الامريكية الرعناء وإلصاقها بالآخرين فالعالم أجمع بات يدرك أن تنظيم القاعدة وكثير من التنظيمات الإرهابية الأخرى هي صناعة أمريكية بامتياز، وإحدى أدوات السياسة الأمريكية لترويع الشعوب وزعزعة  استقرار وأمن الدول الأخرى وإخضاعها للهيمنة الأمريكية".

وتابع المصدر: "إن سوريا إذ تدين بشدة هذه الاتهامات الباطلة، فإنها تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه هذا الهذيان الأمريكي".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قد رفض الاتهامات التي ووجها نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، لطهران بالتواطؤ مع "القاعدة"، متهما بومبيو "بترويج الأكاذيب".

المصدر: RT

 

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