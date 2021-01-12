وزير خارجية إيران يتهم بومبيو على تويتر "بترويج الأكاذيب"

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على توجيه نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي واتهمه "بترويج الأكاذيب".

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وكتب ظريف عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "من الإشارة إلى كوبا وإلى خيال (رفع السرية) عن إيران والقاعدة، فإن السيد (الكاذب والمخادع والسارق) ينهي حياته المهنية الكارثية وهو ينشر أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وتابع الوزير الإيراني: "لكن لا ينخدع أحد. فقد جاء جميع إرهابيي 11 سبتمبر من الوجهات المفضلة لبومبيو في الشرق الأوسط، ولم يأت أحد من إيران".

From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.



No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran. — Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021

وسابقا اليوم، ادعى وزرير الخارجية الأمريكي أن تنظيم "القاعدة" وجد معقلا مركزيا جديدا له وهو إيران، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

المصدر: رويترز