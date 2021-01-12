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وزير خارجية إيران يتهم بومبيو على تويتر "بترويج الأكاذيب"

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وزير خارجية إيران يتهم بومبيو على تويتر
Reuters Dalati Nohra
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على توجيه نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي واتهمه "بترويج الأكاذيب".

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وكتب ظريف عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "من الإشارة إلى كوبا وإلى خيال (رفع السرية) عن إيران والقاعدة، فإن السيد (الكاذب والمخادع والسارق) ينهي حياته المهنية الكارثية وهو ينشر أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وتابع الوزير الإيراني: "لكن لا ينخدع أحد. فقد جاء جميع إرهابيي 11 سبتمبر من الوجهات المفضلة لبومبيو في الشرق الأوسط، ولم يأت أحد من إيران".

وسابقا اليوم، ادعى وزرير الخارجية الأمريكي أن تنظيم "القاعدة" وجد معقلا مركزيا جديدا له وهو إيران، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

المصدر: رويترز

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