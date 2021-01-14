سعوديون يردون على هيلاري كلينتون بلسان الجبير

رد سعوديون على تغريدة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، روجت فيها لشريط وثائقي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتصريحات سابقة لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

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ودعت كلينتون في تغريدتها إلى مشاهدة شريط عن مقال للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعنوان "المنشق" ووصفته بأنه "وثائقي قوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيدي الحكومة السعودية، مشاهدته متاحة الآن"، ووضعت رابطا له.

an incredibly powerful response by Mr. @AdelAljubeir to your "documentary" pic.twitter.com/RDMG6E15QT — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) January 12, 2021

وشدد الجبير في هذا الرد السعودي على الاتهامات بالتورط الرسمي في مقتل خاشقجي بالتأكيد على أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي كان "خطأ جسيما" وقد ألقى أضرارا بالغة بسمعة السعودية، وأن المملكة "تدفع ثمن ذلك، وستستمر بدفع الثمن".

ولفت المسؤول السعودي في هذه التصريحات إلى أن " الأخطاء للأسف تحصل، في الولايات المتحدة الأمريكية كان لديهم أبوغريب في العراق، هل علم قائد القوات المسلحة بذلك؟ لا، هل علم وزير الدفاع بذلك؟ لا، هل علم الرئيس بذلك؟ لا".

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية على أن المملكة ليست لديها سوابق في قتل مواطنيها، ولم يحدث أن قتلت السلطات أي مواطن بسبب رأي سياسي.

وأوضح الجبير أن بلاد تعاملت في قضية مقتل خاشقجي مثلما فعلت الولايات المتحدة في قضية سجن أبو غريب، مشيرا إلى أن السلطلت الأمريكية بهذا الشأن قامت "بالتحقيق وحاكمت المذنبين وعاقبت بعضهم".