الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لراع

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، من وزارة الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن اختطاف الجيش الإسرائيلي لراع في كفرشوبا.

وأوضحت رئاسة الوزراء اللبنانية في بيان لها، أن رئيسها حسان دياب تابع قضية اختطاف الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة على يد الجيش الإسرائيلي من محلة بسطرة ـــ كفرشوبا.

وأشارت إلى أن دياب طلب من وزير الخارجية شربل وهبي تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن "الاعتداء الإسرائيلي الجديد".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الـ12 من الشهر الحالي أن عناصره ألقت القبض على راع لبناني بزعم أنه اخترق الحدود بشكل مقصود، مؤكدا أن اللبناني "ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله".

المصدر: "الجديد"