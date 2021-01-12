وزيرة لبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لـ"وضع حد للخروقات الإسرائيلية"

دعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، الأمم المتحدة للتدخل السريع لـ"وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية".

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وصدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، بيان حول الخروقات الإسرائيلية المتكررة جاء فيه: "منذ مطلع الأسبوع الماضي، يشهد لبنان تحليقا مكثفا لطيران العدو الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي وعلى علو منخفض، مما يشكل خروقات فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصا الأطفال منهم".

وأضاف البيان: "وكان المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أكد أن هذه الانتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود قوات الطوارئ الدولية للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وقال البيان: "نشهد هذه الانتهاكات المتواصلة تتزايد لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701، في الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعل شديدة اللهجة تحمل لبنان المسؤولية عند عبور راع عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية، مجددا ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والانتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته".

المصدر: "الجديد"