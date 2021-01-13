بعد جفاف طويل .. عاصفة وأمطار في الساحل السوري وإغلاق موانئ الصيد والنزهة

أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري "بسبب سوء الأحوال الجوية" بدءا من مساء اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت المديرية العامة للموانئ إغلاق الموانئ باستثناء ميناء البسيط وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأت مساء اليوم العاصفة التي تعرف شعبيا لدى البحارة باسم "نوة الفيضة الكبيرة" على الشواطئ السورية، وثمة بحارة وصيادون كانوا توقعوا قبل أسبوع أن تبدأ العاصفة اليوم، وذلك اعتمادا على خبرة متوارثة عبر الأجيال، كما قال أحدهم لـ RT.

بينما شهدت مناطق الساحل أمطارا، بعد احتباس طويل.

ويأتي ذلك وسط حالة غير مألوفة من تأخر الأمطار، وصحو طويل الأمد، وارتفاع في درجات الحرارة حتى اقترب الطقس من أن يكون صيفيا، ووسط مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج الزراعي.

وقد كتب وزير الزراعة السوري حسان قطنا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك قبل ساعتين من الآن يبشر ببدء "خيرات السماء".

أسامة يونس

المصدر: RT