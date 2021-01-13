حماس: العدوان الإسرائيلي على سوريا لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقية

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن "العدوان الإسرائيلي على سوريا لن يتوقف، إلا بالمواجهة الحقيقية للاحتلال"، منددة بالغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ليلة أمس.

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ووصف الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي السورية فجر اليوم الأربعاء، بأنه "جريمة متجددة".

وعلق على هذه الضربات قائلا: "هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الكيان الصهيوني، يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه، وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها، والذي لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقة للمشروع الصهيوني، وتشترك بها كل القوى الحية في الأمة".

وكان الجيش السوري قد أعلن، ليل الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور، ومنطقة البوكمال بشرق سوريا، مشيرا إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

المصدر: "مركز الإعلام الفلسطيني" + "سانا"