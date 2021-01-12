 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

بن راشد: الإمارات الثانية عالميا في سباق التطعيم ضد كورونا

أخبار العالم العربي

بن راشد: الإمارات الثانية عالميا في سباق التطعيم ضد كورونا
Reuters
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pji4

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن الامارات قطعت شوطا مهما في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح كورونا مقدمة حتى الآن
الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح كورونا مقدمة حتى الآن

وأضاف محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم".

وتابع: "جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل، ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله".

ووصل مجموع الجرعات التي تم التلقيح بها ضد كورونا في الإمارات حتى اليوم 1.16 مليون جرعة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي اللقاح، حيث تم توفيره في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا