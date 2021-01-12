بن راشد: الإمارات الثانية عالميا في سباق التطعيم ضد كورونا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن الامارات قطعت شوطا مهما في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا.

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وأضاف محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم".

وتابع: "جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل، ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله".

ووصل مجموع الجرعات التي تم التلقيح بها ضد كورونا في الإمارات حتى اليوم 1.16 مليون جرعة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي اللقاح، حيث تم توفيره في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 12, 2021

المصدر: RT