مصر.. الكشف عن "خطة ماكرة" مكنت 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام من الفرار

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، صدور تعليمات من وزير الداخلية بالتحقيق الفوري في قضية هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

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وتابعت المصادر الأمنية، أن المتهمين الثلاثة من "المسجلين خطر" في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان في الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا العمومي، عقب تسللهم من أسوار السجن.

المصدر: الوطن