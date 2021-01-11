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مصر.. هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام من سطح سجن شديد الحراسة

أخبار العالم العربي

مصر.. هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام من سطح سجن شديد الحراسة
Reuters
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يكثف ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية في مصر جهودهم لكشف غموض واقعة هروب 3 متهمين في قضايا إعدام في الساعات الأولي من فجر اليوم.

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وقام المتهمين بالهروب من سجن طنطا العمومي عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن، وفقا لما أعلنه موقع "صدى البلد" المصري.

وأكد الموقع أن هناك بلاغ من المشرف العام بسجن طنطا العمومي حول هروب ثلاثة سجناء في ظروف غامضة من داخل أسوار السجن المذكور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: صدى البلد

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