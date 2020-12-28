مصر.. القبض على أقارب ممثل هارب إلى تركيا بعد إسقاط الجنسية عن زوجته السورية

قررت النيابة العامة في مصر ضم 5 متهمين جدد لإحدى قضايا أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام لـ"جماعة إرهابية محظورة"، حيث تبين أنهم أقارب الممثل الهارب إلى تركيا، هشام عبد الله.

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ووفقا لمصادر قانونية، فإن نيابة أمن الدولة العليا بمصر قررت حبس المتهمين الخمسة بعد مواجهتهم بما هو منسوب إليهم فى محضر التحريات بالانضمام لجماعة محظورة وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنهم أقارب الفنان الهارب هشام عبد الله، زوج الناشطة غادة نجيب، سورية الأصل، والتي نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار مجلس الوزراء بإسقاط جنسيتها المصرية.

والمتهمين هم: "أحمد عبد الدايم عبد الله، ومحمد عبد الحميد مرعي، وعبد الله فكرى فايد، وعبد الله محمد عبد الله، وعلي عبده علي".

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضطهم وإحضارهم للتحقيق معهم فى القضية موضع التحقيقات.

المصدر: الشروق