مصر.. عمرو موسى يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

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وقال موسى، في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، إنه ما زال موجودا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعزل، وهو بخير وحالته مستقرة.

وعن الوضع الصحي لزوجته، قال إن حالتها في تحسن وبخير وموجودة في نفس مستشفى العزل الموجود هو بها، مطالبا بالدعاء له ولزوجته وأن يمن الله عليهم بالشفاء من هذا الفيروس.

يذكر أن عمرو موسى، أجرى مسحة يوم 31 ديسمبر الماضي والتي جاءت إيجابية، وأعلن مكتبه الإعلامي ذلك، حيث تواجد موسي في منزله ثم نقل للمستشفي بناء على أوامر الأطباء المتابعين لحالته، وخلال 13 يوما على إصابته كان هناك تحسن في حالته الصحية، وفقا لمكتبه الإعلامي.

المصدر: الوطن