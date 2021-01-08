عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الجمعة، إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها.

وقال موسى في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الأطباء أقروا بضرورة خضوع كليهما للعزل والمتابعة في المستشفى، وتابع: "ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن".

وسبق وذكرت مصادر إعلامية، أن حالة موسى الصحية جيدة وتتحسن باستمرار، معلنة عن خروجه قريبا من المستشفى.

المصدر: "اليوم السابع"