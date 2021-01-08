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عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا
Reuters
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى - أرشيف
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أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الجمعة، إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها.

وقال موسى في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي".

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إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا
إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

وأشار إلى أن الأطباء أقروا بضرورة خضوع كليهما للعزل والمتابعة في المستشفى، وتابع: "ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن".

وسبق وذكرت مصادر إعلامية، أن حالة موسى الصحية جيدة وتتحسن باستمرار، معلنة عن خروجه قريبا من المستشفى.

المصدر: "اليوم السابع"

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