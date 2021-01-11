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قيادي حوثي يعلق على قرار واشنطن بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

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قيادي حوثي يعلق على قرار واشنطن بتصنيف
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علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على قرار واشنطن بإدراج "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.

وكتب القيادي عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر": "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية"، واعتبر أن تصرفاتها تعبر عن أزمة في التفكير.

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وأكد القيادي أن لهم حق الرد أمام أي تصنيف يصدر من الإدارة الأمريكية بحق "أنصار الله".

وختم التغريدة بأن أمريكا تصنع الإرهاب في العالم.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: وكالات

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