قيادي حوثي يعلق على قرار واشنطن بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على قرار واشنطن بإدراج "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.

وكتب القيادي عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر": "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية"، واعتبر أن تصرفاتها تعبر عن أزمة في التفكير.

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وأكد القيادي أن لهم حق الرد أمام أي تصنيف يصدر من الإدارة الأمريكية بحق "أنصار الله".

وختم التغريدة بأن أمريكا تصنع الإرهاب في العالم.

أمريكا مصدر الإرهاب

وسياسة إدارة #ترامب إرهابية

وتصرفاتها إرهابية

وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير

وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد

أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي ادارة

ولا يهم الشعب اليمني كونهاشريكا فعليا في قتله وتجويعه#امريكا_تصنع_الإرهاب_بالعالم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 11, 2021

لقد وصل الإرهاب الأمريكي كل مكان

وهاهو يصل إلى الكونغرس بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب

ونؤكد

أن إخطار الكونغرس بإلقاءالقبض على مقتحميه سيحقق لبومبيو نتيجةأفضل من إخطاره بتصنيف أنصار الله بالمصطلح العائم

الإرهاب

إن إرهابكم هومن قتل أطفال اليمن وجوعهم#امريكا_تصنع_الإرهاب_بالعالمpic.twitter.com/DACzZeh4xZ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 11, 2021

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: وكالات