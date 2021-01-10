كورونا يهدد خطط بابا الفاتيكان لزيارة العراق

قال باب الفاتيكان فرنسيس إنه غير متيقن ما إذا كان يستطيع زيارة العراق في شهر مارس القادم كما كان مقررا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطرق الحبر الأعظم (84 عاما)، في مقابلة بثتها اليوم الأحد القناة الخامسة الإيطالية، إلى كيفية تأثير جائحة كورونا على حياته، مشيرا إلى أنه اضطر إلى إلغاء عدد من زيارات كانت مقررة العام الماضي كي لا يكون سببا لتجمعات الناس.

وتابع: "الآن لا أعرف ما إذا كانت زيارتي إلى العراق ستحدث.. الحياة تغيرت".

وكان من المقرر أن يزور البابا خلال الجولة هي الأولى من نوعها في التاريخ، من الخامس إلى الثامن من مارس العاصمة بغداد بالإضافة إلى مدن أور وأربيل والموصل وقرة قوش في سهل نينوى.

المصدر: "رويترز"