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سانا: الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب "مسروقة" من الحسكة إلى شمال العراق

أخبار العالم العربي

سانا: الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب
AFP Delil SOULEIMAN
الجيش الأمريكي في سوريا
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أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت رتل آليات محملا بالشعير "المسروق" من الحسكة إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد "غير الشرعي" في ريف اليعربية.

وأكدت مصادر وكالة "سانا" أن "الرتل يضم 50 شاحنة مع عدد من البرادات، خرجت من مدينة المالكية إلى معبر الوليد غير الشرعي متجهة إلى الأراضي العراقية".

ولفتت المصادر إلى قيام الجيش الأمريكي بـ"عمليات سرقة منظمة للحبوب المنتجة من الحقول السورية، آخرها سرقة الأقماح من صومعة الطويبة ومن مستودعات شركة نما".

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المصدر: "سانا"

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