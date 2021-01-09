الحكومة العراقية: نرغب بمراقبة دولية جدية للانتخابات

أكد وزير الثقافة العراقي المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، يوم السبت، رغبة الحكومة بمراقبة دولية للانتخابات لضمان نزاهتها.

وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن "هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات، وترغب بمراقبة جدية دولية لضمان نزاهتها".

وفي وقت سابق، أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لشؤون الانتخابات، عدم وجود سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها في السادس من يونيو 2021.



وفي وقت سابق شدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، على إصرار حكومته للمضي في إنجاح الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في السادس من يونيو المقبل.





المصدر: RT