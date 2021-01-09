"السورية للطيران" تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين حلب وبيروت

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية، عن تشغيلها رحلة جوية أسبوعية من حلب إلى بيروت والعكس اعتبارا من 15 يناير.

وأوضحت "السورية للطيران" أنها ستشغل رحلة جوية أسبوعية لمقطع حلب-بيروت-حلب اعتبارا من يوم الجمعة الواقع في 15 يناير2021 حيث تقلع من بيروت في الساعة 00:05 بالتوقيت المحلي لتصل حلب في الساعة 01:05، وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة 02:05 لتصل بيروت في 03:05.

وسبق أن وافقت الحكومة السورية على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي اعتبارا من 21 ديسمبر.

وأوقفت السلطات السورية جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT