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المغرب يسجل 1543 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 1543 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا
AFP FADEL SENNA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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سجلت وزارة الصحة المغربية الجمعة 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1597 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450221 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس.

كما سجلت 40 وفاة جديدة ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7685 حالة.

وقالت الحكومة المغربية إنها أقرت اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" مع جامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وإن الأولوية في المرحلة الأولى لمن هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم.

المصدر: "رويترز"

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