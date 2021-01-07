قرقاش: الإمارات شريك أساسي لتركيا في المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده تعتبر "شريكا تجاريا أساسيا" لتركيا في الشرق الأوسط و"لا تعتز بأي عداء" مع أنقرة.

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وأشار قرقاش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجي تمثل بداية جديدة، لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا "لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل إيران وتركيا وجماعات الإسلام السياسي التي تعتبرها بعض النظم العربية خطرا وجوديا".

وأوضح قرقاش أن "الإمارات هي الشريك التجاري رقم واحد لتركيا في الشرق الأوسط"، مضيفا: "لا نعتز بأي عداء مع تركيا".

ورغم ذلك، شدد الوزير الإماراتي على أن : "مشكلة الإمارات الأساسية هي نظرة تركيا إلى دورها الاستراتيجي، تريد أن تلعب دورا هاما في المنطقة وتوسيعه على حساب البلدان العربية".

المصدر: وكالات