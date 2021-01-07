الرئيس السوري يعزي بالرحباني: "امتلك مشروعا ثقافيا مميزا"

وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تعزية إلى عائلة الراحل إلياس الرحباني وصفه فيها بأنه كان صاحب مشروع ثقافي مميز.

وفي الرسالة التي نشرتها صفحة السفارة السورية في بيروت، قال الأسد: "لقد أحزننا رحيل المبدع إلياس الرحباني، أتقدم إليكم باسمي واسم عائلتي وجميع الشعب السوري بأحر التعازي القلبية، وصادق المواساة بهذا الفقد الجلل".

وجه السيد الرئيس #الأسد رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد الياس الرحباني جاء فيها : " عائلة الفقيد الياس الرحباني وعموم آل... تم النشر بواسطة ‏سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت‏ في الخميس، ٧ يناير ٢٠٢١

وأضاف الأسد: "لقد امتلك الفقيد، وأخواه الراحلان عاصي ومنصور، مشروعا ثقافيا مميزا قدموا من خلاله أعمالا رائدة ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان العربي والعالمي وأغنوا الموسيقى العربية بإبداعات شكلت إضافة نوعية في تاريخ الموسيقى والألحان".

ووصف الأسد ذلك الإرث بالعظيم الذي "سيبقى مصدر إلهام وثروة تنهل منها الأجيال".

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واختتم الأسد رسالته بالقول: "بأمثال الراحل الكبير تكبر قيمة الأوطان، لروحه الرحمة ولجميع أفراد العائلة أحر التعازي".

المصدر: RT