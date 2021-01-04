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مشاهير لبنانيون وعرب يرثون إلياس الرحباني

الثقافة والفن

مشاهير لبنانيون وعرب يرثون إلياس الرحباني
Reuters
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نشر العديد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير العرب تغريدات عبر موقع "تويتر" رثوا فيها الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني.

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وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني
وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

وكتب الفنان السوري جورج وسوف معزيا: بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الأول من عائلة الإبداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين إلى روزنامة أحزاننا. أتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز، الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون".

ونشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر "تويتر": "وداعا يا صديقي.. الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأحبابك".

وقالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر "تويتر": "تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني وفاتك خسارة كبيرة إلنا وللبنان.. الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما".

كما، غردت الفنانة اللبنانية كاورل سماحة قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني. وداعا الياس الرحباني شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان. أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

ونشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تغريدة قالت فيها: "وداعا الى أحد عمالقة الفن اللبناني، الموسيقار الكبير العظيم الياس الرحباني إلى جوار الأخوين الرحباني. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

كما غرد مقدم البرامج اللبناني هشام حداد عبر "تويتر" قائلا: "لبنان القديم يواصل اندثاره... عظيم آخر في ذمة الله".

وغردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قائلة: "فقد لبنان اليوم واحدا من كباره رحم الله الموسيقار الأستاذ إلياس الرحباني عزائي لغسان ولكل عائلته الكريمه ربنا يصبركم على فراقه".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من اليوم، بوفاة الموسيقار اللبناني الرحباني. والفنان الراحل من مواليد عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

المصدر: RT

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