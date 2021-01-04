مشاهير لبنانيون وعرب يرثون إلياس الرحباني

نشر العديد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير العرب تغريدات عبر موقع "تويتر" رثوا فيها الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني.

إقرأ المزيد

وكتب الفنان السوري جورج وسوف معزيا: بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الأول من عائلة الإبداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين إلى روزنامة أحزاننا. أتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز، الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون".

بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا. اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز.

الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون.#الياس_الرحباني#جورج_وسوفpic.twitter.com/ZuHK3QKPVI — Georges Wassouf (@wassouf) January 4, 2021

ونشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر "تويتر": "وداعا يا صديقي.. الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأحبابك".

وداعاً يا صديقي

الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأحبابك #الياس_الرحبانيpic.twitter.com/pRFjwyc28S — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) January 4, 2021

وقالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر "تويتر": "تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني وفاتك خسارة كبيرة إلنا وللبنان.. الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما".

تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير #الياس_الرحباني

وفاتك خسارة كبيرة إلنا ولـ #لبنان..

الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما 🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) January 4, 2021

كما، غردت الفنانة اللبنانية كاورل سماحة قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني. وداعا الياس الرحباني شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان. أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

🔺 رحل الآن كبير من بلادي😨 وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا #الياس_الرحباني

شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا #لبنان

أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان

أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان🙏🏻 pic.twitter.com/jnN9A6FRCy — CAROLE SAMAHA🔺 (@CAROLE_SAMAHA) January 4, 2021

ونشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تغريدة قالت فيها: "وداعا الى أحد عمالقة الفن اللبناني، الموسيقار الكبير العظيم الياس الرحباني إلى جوار الأخوين الرحباني. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

وداعاً الى أحد عمالقة الفن اللبناني، الموسيقار الكبير العظيم #الياس_الرحباني إلى جوار الأخوين الرحباني 🇱🇧 الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏼 — Myriam Fares (@myriamfares) January 4, 2021

كما غرد مقدم البرامج اللبناني هشام حداد عبر "تويتر" قائلا: "لبنان القديم يواصل اندثاره... عظيم آخر في ذمة الله".

لبنان القديم يواصل اندثاره... عظيم اخر في ذمة الله#الياس_الرحبانيpic.twitter.com/MdrHBvQCgi — Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 4, 2021

وغردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قائلة: "فقد لبنان اليوم واحدا من كباره رحم الله الموسيقار الأستاذ إلياس الرحباني عزائي لغسان ولكل عائلته الكريمه ربنا يصبركم على فراقه".

فقد لبنان اليوم واحد من كباره

رحم الله الموسيقار الأستاذ #الياس_الرحباني

عزائي لغسان ولكل عائلته الكريمه ربنا يصبركم على فراقه — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) January 4, 2021

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من اليوم، بوفاة الموسيقار اللبناني الرحباني. والفنان الراحل من مواليد عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

المصدر: RT