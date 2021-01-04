النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر

شب حريق في شقة خالد الصفتي، الكاتب الساخر والرسام المصري، اليوم الاثنين، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، فيما نجا الصفتي بعد أن قفز من "بلكونته" إلى "بلكونة" الجيران.

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وأشار الكاتب المصري إلى أنه اضطر للقفز من "البلكونة" الخاصة به إلى "بلكونة" الجيران، حيث يسكن في الطابق السادس، وذلك حتى لا تلحق النيران به، كما لحقت بجميع محتويات الشقة التي "تفحمت تماما".

وأوضح الصفتي أنه "لا توجد خسائر في الأرواح"، لافتا إلى أنه "يقطن بمفرده في الشقة".

وحول سبب الحريق، قال إنه "ترك إبريق الشاي على النار، وغط في النوم، ومن ثم استيقظ على ألسنة النيران، التي منعته من المرور من باب الشقة نظرا لوقوعه بجانب باب المطبخ، مصدر النار".

يعرف الكاتب المصري الحاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في قسم ديكور، بسلسلة أعماله الشهيرة: "مغامرات فلاش، سماش، سوبر سماش"، كما له الكثير من الأعمال والإسهامات المتميزة في عالم الصحافة المصرية والعربية، وعمل بمجلة علاء الدين للأطفال، ومجلات أخرى تصدر من دول عربية عديدة.

المصدر: "اليوم السابع"