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النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر

مجتمع

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
Amr Dalsh
العلم المصري
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شب حريق في شقة خالد الصفتي، الكاتب الساخر والرسام المصري، اليوم الاثنين، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، فيما نجا الصفتي بعد أن قفز من "بلكونته" إلى "بلكونة" الجيران.

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النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

وأشار الكاتب المصري إلى أنه اضطر للقفز من "البلكونة" الخاصة به إلى "بلكونة" الجيران، حيث يسكن في الطابق السادس، وذلك حتى لا تلحق النيران به، كما لحقت بجميع محتويات الشقة التي "تفحمت تماما".

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

وأوضح الصفتي أنه "لا توجد خسائر في الأرواح"، لافتا إلى أنه "يقطن بمفرده في الشقة".

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

وحول سبب الحريق، قال إنه "ترك إبريق الشاي على النار، وغط في النوم، ومن ثم استيقظ على ألسنة النيران، التي منعته من المرور من باب الشقة نظرا لوقوعه بجانب باب المطبخ، مصدر النار".

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

يعرف الكاتب المصري الحاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في قسم ديكور، بسلسلة أعماله الشهيرة: "مغامرات فلاش، سماش، سوبر سماش"، كما له الكثير من الأعمال والإسهامات المتميزة في عالم الصحافة المصرية والعربية، وعمل بمجلة علاء الدين للأطفال، ومجلات أخرى تصدر من دول عربية عديدة.

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
youm7
اندلاع الحريق في شقة الكاتب خالد الصفتي

النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخرالكاتب المصري خالد الصفتي

المصدر: "اليوم السابع"

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