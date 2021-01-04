مصر.. الأجهزة الأمنية تستدعي مصور فيديو "واقعة وفاة مصابي كورونا" في المستشفى

استدعت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الاثنين، الشاب، أحمد ممدوح، مصور فيديو "واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا"، محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي.

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ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر "وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى".

وكانت محافظة الشرقية قد أصدرت بيانا تفصيليا توضح حقيقة الواقعة، وقال فيه محافظ الشرقية، ممدوح غراب، إنه "لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في المستشفى بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين منها"، مؤكدا أن "عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأنهم أصحاب أمراض مزمنة".

وانتشر يوم السبت الماضي فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن "كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "نقص الأكسجين" في المستشفى.

المصدر: "اليوم السابع"