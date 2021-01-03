مصر.. مسؤول صحي ينفي "الادعاءات" حول وفاة حالات داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية

نفى وكيل وزارة الصحة في الشرقية بمصر، هشام مسعود، الأخبار الواردة في فيديو تم تداوله وادعى ناشره وفاة الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية، بسبب نقص الأكسجين.

إقرأ المزيد

وأشار هشام مسعود إلى أن "عدد الحالات المحتجزة داخل عناية العزل هو 7 حالات، بالإضافة إلى 17 حالة داخل الحضانات، بخلاف الحالات المحتجزة الأخرى بالعناية العادية، وعدد الحالات المتوفية بسبب فيروس كورونا هو 4 حالات".

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه "لا صحة لوجود نقص في الأكسجين، وخاصة وأنه توجد عبوات الأكسجين بالمستشفى، متصلة بشبكة تغذي جميع الأقسام داخل المستشفى، وفي حالة النقص في الأسطوانات، يتم تفعيل تلك الشبكة"، مؤكدا أنه "لا صحة لمثل تلك المعلومات، وعلى الجميع تحري الدقة والموضوعية في نشر، وتناول الأخبار المتعلقة بالحالات، والمصابين بفيروس كورونا، حتى لا يصاب الأهالي بحالة من الهلع والفزع".

وانتشر أمس فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن "كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "نقص الأكسجين" في المستشفى.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو وانتشر بشكل كبير مسببا حالات من الهلع والحسرة والغضب، حيث طالب البعض بإقالة وزير الصحة، واعتبرها البعض الآخر بـ"الكارثة".

مصيبة فى مستشفى الحسينية :

(كل إللي فى العناية ماتوا)

يرضى ربنا دة ، طب يرضيك دة ياريس؟!

ولسة بتتكلموا عن التلقيح؟!

ياريس مطلوب إبعاد وزيرة الصحة خارج الوزارة بعد هذه المصيبة👇

والأهم مطلوب بسرعة مستشفيات مركزية طارئة تحت اشراف القوات المسلحة لإنقاذ الموقفhttps://t.co/80zaaNRpt5 — د/هشام خلف@Dr.Hesham (@DrHesha59590104) January 3, 2021

صورة لممرضة في مستشفي الحسينية بالشرقية بعد ما كل مرضي كورونا ماتوا في وقت واحد بسبب نفاذ الاكسجين والله حاجة تقطع القلب والله ربنا علي الظالم وال كان السبب ويارب ارحمهم وصبر اهالي الموتي pic.twitter.com/0lIyZhjlL4 — ابن عااااامر 👑 (@MahmoudAmer_11) January 3, 2021

كارثة حصلت من شوية في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ، يعني ايه الاكسجين يتقطع و كل مرضى كورونا اللي في الرعاية يتوفوا بالكامل !!

الفيديو و رعب و قلة حيلة الممرضين مرعبة و محزنة ..

خلوا بالكم بقى من نفسكم عشان بجد من كتر استهتارنا بستر ربنا معانا لغاية دلوقتي هنفوق على كوارث pic.twitter.com/gXZ0Lx1sAt — Mohamed Amr ♏ (@MohamedAmr590) January 3, 2021

المصدر: RT + "صدى البلد"