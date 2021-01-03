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مصر.. مسؤول صحي ينفي "الادعاءات" حول وفاة حالات داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية

أخبار العالم العربي

مصر.. مسؤول صحي ينفي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
شاب يضع كمامة ويظهر وراءه علم مصر
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نفى وكيل وزارة الصحة في الشرقية بمصر، هشام مسعود، الأخبار الواردة في فيديو تم تداوله وادعى ناشره وفاة الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية، بسبب نقص الأكسجين.

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وأشار هشام مسعود إلى أن "عدد الحالات المحتجزة داخل عناية العزل هو 7 حالات، بالإضافة إلى 17 حالة داخل الحضانات، بخلاف الحالات المحتجزة الأخرى بالعناية العادية، وعدد الحالات المتوفية بسبب فيروس كورونا هو 4 حالات".

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه "لا صحة لوجود نقص في الأكسجين، وخاصة وأنه توجد عبوات الأكسجين بالمستشفى، متصلة بشبكة تغذي جميع الأقسام داخل المستشفى، وفي حالة النقص في الأسطوانات، يتم تفعيل تلك الشبكة"، مؤكدا أنه "لا صحة لمثل تلك المعلومات، وعلى الجميع تحري الدقة والموضوعية في نشر، وتناول الأخبار المتعلقة بالحالات، والمصابين بفيروس كورونا، حتى لا يصاب الأهالي بحالة من الهلع والفزع".

وانتشر أمس فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن "كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "نقص الأكسجين" في المستشفى.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو وانتشر بشكل كبير مسببا حالات من الهلع والحسرة والغضب، حيث طالب البعض بإقالة وزير الصحة، واعتبرها البعض الآخر بـ"الكارثة".

المصدر: RT + "صدى البلد"

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