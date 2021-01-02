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مصر.. ترخيص استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. ترخيص استخدام لقاح
AFP Khaled DESOUKI
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن ترخيص اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم".

وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية قالت زايد: "مصر أصدرت تراخيص "سينوفارم".

وأشارت إلى أن وصول لقاحات "سينوفارم" لمصر سيتم خلال أيام، لافتة إلى أن معامل هيئة الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني سيدخل إلى مصر عبر شركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن الجانب البريطاني قد وافق على تزويد مصر به.

 

ناصر حاتم

المصدر: RT

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