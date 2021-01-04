مصر.. 3 قضايا مدوية أمام المحاكم اليوم

تنظر المحاكم المصرية اليوم الاثنين، بعدة قضايا شغلت الرأي العام، أبرزها قضية أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، وقضية تهديد لاعب نادي "بيراميدز"، وقضية القائم بأعمال مرشد "الإخوان".

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وستشهد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، النظر في محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، وآخرين، في "اتهامات جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية بإهدار المال العام، حيث أحال المستشار، هشام رؤوف قاضي، التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الفريق أحمد شفيق، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية، زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث، بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك".

من جانبها، ستنظر محكمة جنايات الجيزة، بثاني جلسات محاكمة المتهمين بتهديد لاعب نادي "بيراميدز"، عمر جابر، "بالإيذاء، والقتل، والخطف، إثر خلافات مالية بينهم، إذ أشار المتهمان خلال التحقيقات، إلى أنهما قدما خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، وتوليهم الأمور الإدارية الخاصة به، كوكلاء له بشكل ودي، وطلبا منه إعطاءهم مستحقاتهما المالية، نظير الخدمات التي قدماها إليه، وكانت السبب فيما وصل إليه من شهرة، وما حققه من موارد مالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقدرها بنحو 14 مليون جنيه، وهو ما رفضه اللاعب".

في حين ستعيد الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إجراءات "محاكمة الإرهابي، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده، بالمؤبد غيابيا بأحداث مكتب الإرشاد".

المصدر: "اليوم السابع"