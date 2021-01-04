الجزائر تسجل تراجعا لافتا في وفيات كورونا

سجلت الجزائر يوم الأحد تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا، حيث أعلن مسؤول في وزارة الصحة عن ثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 4 حالات عن حصيلة السبت.

وبلغ مجموع الوفيات منذ انتشار الفيروس بالجزائر العام الماضي 2772.

كما سجلت الجزائر 249 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و408 إصابات حسب جمال فورار المتحدث باسم اللجنة العلمية المعنية.

وأشار فورار إلى تعافي 197 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 67 ألفا و808، فيما 36 مريضا يخضعون للعناية المركزة.

المصدر: وكالات