العراق.. العامري: على الجميع الاستعداد للمقاومة

قال زعيم تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، اليوم الأحد، إن على الجميع الاستعداد للمقاومة، وأشار إلى رفضه مشاريع التطبيع مع إسرائيل.

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني: "نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس".

وأضاف، أن "استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق والأخير لا يستقر إلا بخروج كافة القوات الأجنبية من أرضه".

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وتابع العامري: "سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة. عهدا منا لقادة النصر أننا سنمضي على طريقهم".

وأشار إلى أن "الشهيدين مدارس جهادية ستنجب آلاف الشباب الرسالي المضحي ليس في العراق فقط بل في كل العالم".

المصدر: RT