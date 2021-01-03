كتائب حزب الله: لن نتخلى عن سلاحنا ولن ندخل السفارة الأمريكية ولن نسقط حكومة الكاظمي ففي الوقت متسع

أصدر الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق، (أبو حسين الحميداوي)، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، رافضا "العبث بسلاحهم".

وقال في بيان صحفي، إن "حضورنا اليوم في الميدان هو بيعة لله ورسوله والمؤمنين المقاومين، كما أنه رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي".

وأضاف: "لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر (السفارة الأمريكية)، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع".

وتابع الحميداوي: "سلاحنا أكثر ضبطا وتنظيما من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر التاريخ، وهو أكثرها شرعية وعقلانية، وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله".

وختم بيانه قائلا: "لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يعبث بهذا السلاح المقدس الذي حفظ الأرض والعرض وصان الدماء و سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء، وسنكون بعونه تعالى ألف سليماني وألف أبو مهدي، والعاقبة للمتقين".

المصدر: RT