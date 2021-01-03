الإعلان عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا

أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم "البناءة".

وقالت المبعوثة في بيان السبت، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مضيفة أن البعثة الأممية قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".

وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية "محددة زمنيا بشكل صارم" وستكون مهمتها الرئيسية "مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى".

وشدد البيان على أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى "أمرا ثابتا" بالنسبة للبعثة الأممية، مؤكدا أنه "مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه".

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز تعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي



لمزيد من التفاصيل، وللاطلاع على أسماء أعضاء اللجنة️ ⬅️⬅️https://t.co/hbkXHC79NKpic.twitter.com/14RK5gOSWv — UNSMIL (@UNSMILibya) January 2, 2021

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وكانت ويليامز قد رصدت نهاية ديسمبر إحراز "بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات" في المساعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

المصدر: RT