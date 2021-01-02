السعودية ترفع قيود كورونا المتحور

قررت الحكومة السعودية إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من الأحد.

وأشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن "القرار يأتي عقب فرض تلك الإجراءات للحد من تفشي السلالة الجديدة للفيروس في المملكة التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع في الـ20 من ديسمبر الماضي، وتم تمديدها أسبوعا آخر".

وأكد، أن "الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد، سيكون مشروطا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR)، الخاص بكورونا".

وأضاف: "سيتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية في منازلهم تحت المراقبة مدة أسبوعين، مع إجراء فحصين، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر بيوم".

ونوه، إلى أنه "فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليا، من حجر مخفف وفحوصات".

المصدر: "سبق"